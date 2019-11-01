وصفت منهجه بالمتطرف.. هجوم على أسما شريف منير بسبب الشعراوي

تعرضت الفنانة أسما شريف منير لهجوم من متابعيها على موقع "فيس بوك"، بعدما وصفت منهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

كانت البداية حينما نشرت "أسما" منشورا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

تلقت الفنانة الشابة الكثير ترشيحات مختلفة من المتابعين، كان من ضمنها الشعراوي، حيث قال أحدهم: "طلعي دروس الشيخ الشعراوي من you tube مفيش أحسن منه فعلًا".

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وردت أسما: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفش يستوعبه.. حقيقي استغربت".

وأثار تعليق أسما، غضب بعض متابعيها، وجاءت تعليقاتهم كالتالي..