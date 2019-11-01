خبيرة تجميل تقدم نصائح للعرائس قبل ليلة العمر

الحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب، هو الهدف الذي تسعى العروس لتحقيقه في حفل زفافها، راغبة في إتباع خطوات آمنة ومجربة للوصول إلى إطلالة مثالية ووجه مشرق.

وقدمت خبيرة التجميل أمنية قطب لـ"هن"، مجموعة نصائح يجب أن تتبعها الفتيات قبل حفل الزفاف، للحصول على بشرة نقية ومشرقة، نعرضها خلال الفقرات التالية..

1- شرب المياه.

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2- ترطيب الجلد بكريمات طبية، وليست تجميلية على حسب نوع البشرة.

3- وضع "سكراب" على الوجه يتكون من سكر بني وزيت جوزة الهند، والذي يساعد على إزالة الجلد الميت وفتح مسام البشرة.

4- وضع قناع من الزبادي بالعسل، لترطيب البشرة.

5- عدم استخدام الشمع أو "الخيط" إطلاقا لإزالة الشعر من الوجه، واستبدالهما بأداة الـ"شيفينج" الأصلية الخاصة بالنساء، لتنجب تهيج البشرة.