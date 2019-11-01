صورة.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: الله يطعم كل مشتهي

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بمرور عام على إنجابها ابنتها الوحيدة حياة، من زوجها الفنان عمرو يوسف، ونشرت كندة صورة جديدة لها مع ابنتها حياة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت كندة علوش: "ماعم صدق إنو مرت سنة.. الحمد لله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف".

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وتفاعل عدد من الفنانات مع منشور كندة علوش، وعلقت الفنانة درة: "ما شاء الله"، وكتبت الفنانة سيرين عبدالنور: "الله يحميها ويعطيها أيام حلوة".