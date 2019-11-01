الامارات | " جوكر" فرنسي يهتف "الله أكبر".. خطة خبيثة أثارت الرعب!!

شكرا لقرائتكم خبر عن " جوكر" فرنسي يهتف "الله أكبر".. خطة خبيثة أثارت الرعب!! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ حضور فيلم "جوكر" في إحدى قاعات السينما بالعاصمة الفرنسية بقيام أحد الجماهير بالهتاف "الله أكبر" أثناء مشاهدته للفيلم، ما دفع الجمهور للهرب من دار السينما التي حدث فيها فوضى عرامة وحالات تدافع من دون وقوع اصابات.

وبحسب شبكة أخبار "فرنسا 24" على تويتر فقد قبض على الشاب الذي قام بهذا الهتاف أثناء محاولته الهرب في محيط السينما.

وبحسب تصريحات مدير سينما "ريكس" لصحيفة "هوليوود ريبورتر" الأميركية، فإن الشاب لم يفعل ذلك بقصد القيام بعمل إرهابي، ولكنها خطة ضمن عصابة تهدف لسرقة متعلقات الجماهير التي حضرت الفيلم.

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وأكد مدير السينما أن هذه العصابة أقدمت على هذه الخطة من قبل في إحدى وسائل المواصلات، ونجحت في السرقة بعد ان أثارت الهلع بين الركاب.

وبعد تطويق رجال الشرطة للمكان لم يتم العثور على اي أسلحة أو متفجرات.