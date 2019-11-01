سهرة رومانسية على ضوء الشموع تتحول إلى مأساة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجت شابة أمريكية تدعى ليوسي إدوارد، بأعجوبة من كارثة محققة، حيث كانت ترتب لسهرة رومانسية إلى جانب حبيبها بالاستعانة بالشموع، لكنها لم تنتبه إلى خطر اشتعال النيران.

شبكة “فوكس نيوز”، ذكرت أن ليوسي إدوارد، البالغة من العمر 21 سنة، والتي تعمل مصففة شعر، كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلاد صديقها، داخل غرفة مستأجرة في ولاية بنسلفانيا.. وأوقدت الشموع حتى تضفي حسا رومانسيا على المكان، لكن سرعان ما اشتعلت النار في وسادة قريبة.

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الحبيبان عندما لاحظا اشتعال النار في الغرفة أصيبا بالهلع، وما إن اقتربت ليوسي من الوسادة حتى تطاير الشرر إلى وجهها.. وأصيبت الشابة بحروق في وجهها ووضعت بعض الكريمات حين وصلت إلى البيت ظنا منها أن إزالة آثار ما حصل سيكون عابرا.

بعد يومين فقط، بدأت الالتهابات تظهر على الوجه عبر بقع حمراء، وحين قصدت المستشفى تبين أن الحروق تتطلب علاجا مكثفا بدءا من تطهير الإصابة وتناول عدد من المضادات الحيوية.

الفتاة تماثلت للشفاء وقالت ساخرة: إن تلك الليلة لم تسر كما كان مخططا لها، لكنها انتهت بقصة يمكن أن تحكيها لتسلية السيدات اللائي يرتدن الصالون.