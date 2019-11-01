"المرأة العربية" تهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

هنأت منظمة المرأة العربية الجزائر قيادة وشعباً بمناسبة حلول ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، التي توافق الأول من شهر نوفمبر من كل عام.

وأشادت المنظمة بدور المرأة الجزائرية، التي وصفته بـ"التاريخي"، في بيان لها، مؤكدة على وقوف النساء جنبا إلى جنب مع الرجل في سبيل تحرير الوطن، معربة عن أمنيتها للجزائر والمرأة الجزائرية بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

يشار إلى أنه في 1 نوفمبر 1954، اندلعت شرارة الثورة الجزائرية، تحت قيادة الحركة الوطنية الجزائرية، ضد الاحتلال الفرنسي، الذي بدأ بطشه في 1830، حتى استقلال الجزائر في يوليو 1962، بعد ثورة استمرت لمدة 7 سنوات، قدمت أكثر من مليون شهيد.