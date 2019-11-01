أمل كلوني تتعثر بكل أناقة في إطلالتها الأخيرة بفستان ملفت وساحر في أميركا

واشنطن ـ رولا عيسى
بعفويتها المعهودة وإدراكها للمواقف التي قد تتعرض لها خلال إطلالاتها اليومية، ها هي الجميلة أمل كلوني تتعثر خلال تمايلها وتقع بكل أناقة في إطلالتها الأخيرة. فلا بد من الاطلاع على هذا الموقف الذي تعرّضت له في نيويورك.
اذاً، تألقت الجميلة أمل كلوني بفستان ملفت وساحر باللون الاحمر يتخطى حدود الركبة وأظهر مفاتنها بشكل ملفت للنظر. فهذا الفستان اليومي الذي أتى محدداً من ناحية الخصر انسدل بشكل واسع مع الباند المحدد من الجهة العليا للخصر، كما أتت الياقة عالية مع الشرائط العريضة المنسدلة من الامام مصحوبة بشكل مميز مع الفستان، الى جانب الاكمام الطويلة والازرار الامامية المستقيمة من جهة الوسط.
وما تسّبب بتعثّر أمل كلوني أثناء تمايلها في نيويورك، الحذاء الرمادي الفاتح ذات القماش المخملي والكعب العالي الذي جعلها تقع بشكل عفوي، مع ازالة جهة واحدة من الحذاء نتيجة تعثرها. ولم تتخلى عن شنط اليد الكبيرة الاحب على قلبها واختارت القطع العريضة والجلدية مع اللون البني الذي يبدو متناغماً بين الاحمر والرمادي.
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