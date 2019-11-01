أصغر ملياردير في إفريقيا يروي تفاصيل اختطافه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشف رجل الأعمال التنزاني محمد ديوجي، أصغر ملياردير في أفريقيا، تفاصيل واقعة اختطافه، موضحًا أنه لم يدفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

وقال رجل الأعمال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في أول لقاء مع وسائل الإعلام، إن مدة اختطافه استمرت لـ10 أيام، وكان معصوب العينين لدرجة أنه أعتقد أنه فقد بصره، وتم إطلاق سراحه دون أن يدفع فدية.

واختطف ديوجي الذي تقدر مجلة "فوربس" الأميركية ثروته بـ1.5 مليار دولار، من 12 شهرًا خارج فندق بالعاصمة التنزانية دار السلام، وأجرت الشرطة عملية بحث كبيرة عنه.

Advertisements

وأضاف أنه تعرض للتهديد بالقتل، وأنه شعر بوجود بنادق حوله ولكنه كان مصرًا على عدم دفع فدية، وطلب من الخاطف إطلاق النار عليه لمدة 6 أيام.

وتابع أنه كان يستطيع سماع أشخاص يبحثون عنه، وكذلك صوت مروحية، وظن أنها ضمن جهود البحث عنه، وقال إن الخاطفين تركوه في مكان يبعد 15 دقيقة بالسيارة عن الفندق الذي اختطف منه.

وأشار إلى أن السلطات لم يعرفوا الدافع وراء الجريمة، ولكنه يعتقد أن الخاطفين كانوا يخططون لطلب فدية، ولكنهم في النهاية اضطروا تحت الاهتمام السياسي والضغط الإعلامي لإطلاق سراحه.

وأوضح أنه أجرى تغييرات على نمط حياته بعد تلك التجربة حيث لم يعد يركض بمفرده على الشاطئ واستعان بمصابيح أضواؤها أقوي، ووجه الشكر لمن صلوا من أجل سلامته.