طريقة تحضير مكرونة بالدجاج والمشروم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري وصفة مكرونة بالدجاج والمشروم، على طريقة موقع "كوكباد".

المقادير:

كيس مكرونة بالشكل الذي تفضلينه

ربع كيلو مشروم طازج أو علبة مشروم محفوظ

نصف كيلو دجاج مخلي صدور أو أوراك حسب الرغبة أو الاثنين

فلفل ملون أو ثمرة من كل لون أحمر وأصفر وبرتقالي وأخضر

علبة ذرة

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زيت

كوب ونصف حليب

كيس مكرونة بالشكل الذي تفضلينه

ربع كيلو مشروم طازج أو علبة مشروم محفوظ

نصف كيلو دجاج مخلي صدور أو أوراك حسب الرغبة أو الاثنين

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فلفل ملون أو ثمرة من كل لون أحمر وأصفر وبرتقالي وأخضر

علبة ذرة

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زيت

كوب ونصف حليب الطريقة:

1- اسلقي المكرونة، وأضيفي بعض الملح وملعقة زيت للماء

2- قطعي المشروم إلى حلقات رفيعة، والفلفل الملون إلى حلقات رفيعة وقصيرة

3- قطعي الدجاج إلى مكعبات وتبليه بالملح والفلفل والليمون والبهارات واتركيه لمدة ساعة، ثم رشي عليه ملعقة دقيق.

4- شوحي المشروم في ملعقة زيت على نار متوسطة في مقلاة عميقة ثم ارفعيه وفي المقلاة نفسها أضيفي ملعقة زيت أخرى وشوحي الدجاج ثم ارفعيه.

5- في نفس المقلاة بعد الانتهاء، ضعي ملعقة زيت ثانية ثم ملعقة دقيق وحمريها قليلًا ثم أضيفي الحليب وقلبي مثلما تعدين البشمايل ولكن اجعلي الصوص خفيفًا أكثر من البشاميل

6- أضيفي الدجاج والمشروم والفلفل والذرة على الصوص ثم المكرونة وقلبي جيدًا.

7- قدميها وزينيها بمبشور جبن الموتزاريلا أو الشيدر. يمكنك تقديمها مع الجبن مباشرة دون صوص أبيض، ويمكنك تقديمها مع ملعقتين من المايونيز.

يمكن إعداد الطبق نفسه مع الجمبري أو التونة بدلًا عن الدجاج. جربيها بجميع الطرق.