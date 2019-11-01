تعرف على الأدعية المستحبة في يوم الجمعة

"الجمعة" من أحب الأيام إلى الله، وتسعى الأسر المسلمة إلى اغتنام ذلك اليوم بالدعاء والتضرع إلى الله، وسط تساؤلات عن أفضل الأدعية المستحبة.

وذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على النبي من أفضل السُنن المستحبة في يوم الجمعة، مؤكدين على أنه لا توجد أدعية بعينها مخصصة لذلك اليوم، إلا أنه يفضل أتباع التالي:-

- الصلاة على النبي، ثم الدعاء بما ترجو من الله تحقيقه، حيث قال الرسول في حديثه: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ".

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- اللهم إني أسالك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين.. وبركة في العمر.. والصحة في الجسم.. وسعة في الرزق.. وتوبة قبل الموت.. وشهادة عند الموت.

- اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.

- اللهم أجرنا من النار.