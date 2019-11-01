الأخضر والليلكيّ.. توليفة جديدة تعتمدها أشهر مؤثّرات الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلّق الأمر بالألوان المتناقضة، من الصّعب معرفة الألوان التي تتناسق معًا. لذلك يتحتّم عليكِ التجربة والتعلّم من أخطائكِ. لكنْ لحسن الحظّ لا حاجة لكِ بالتجربة، حيث تحرص أشهر المؤثّرات ومدوّنات الموضة في الوقت الحاليّ، باستكشاف تركيبات الألوان غير المتوقعة، ونشرها على حساباتهنّ في منصّة الأنستغرام.
ولموسم الخريفـ، قامت العديد من المؤثّرات بدمج اتجاهين من أفضل اتجاهات الألوان لهذا الموسم - الأخضر والليلكيّ، وكانت النتيجة رائعة بشكل غير متوقّع؛ حيث يبدو أنَّ أسهل طريقة لدمج هذين اللونين هو باختيار اللون الأخضر في ظل الباستيل والليلكيّ، ليمتزجا معًا بشكل جميل.
ومع ذلك، إذا كنتِ تتطلعين إلى إطلالات أكثر جرأة، فربّما ترغبين في تجربة ظلّ فوق البنفسجيّ Ultra Violet وأخضر moss.
فيما يلي أجمل الإطلالات بهذه التركيبة غير المتوقّعة والمقتبسة من إنستغرام.
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