سُنن وعبادات يُستحب للنساء إتباعها في يوم الجمعة

سنن وأدعية عِدة، يستحب أن تُكثر منها النساء في يوم الجمعة، خلال مكوثها في المنزل طيلة اليوم، للتمكن من اغتنام الحسنات، رغم عدم ذهابها إلى المسجد.

وذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بعض العبادات التي من المستحب فعلها يوم الجمعة وتضمنت ما يلي

- ارتداء أفضل الثياب وتعطرها.

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- كثرة الصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف، فهذه من الطقوس المباركة، عملًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجُمعتين).

- التماس ساعة الإجابة، ووردت عدة أحاديث توضح أن يوم الجمعة توجد فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، لكن يظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية.