مصارعة أبا عن جد.. جولة مع ناتاليا الفائزة بأول مباراة نسائية بالسعودية

فازت، أمس، الكندية ناتاليا نيدهارت، على الأمريكية لايسي إيفانز على ملعب الملك فهد الدولي، في أول مباراة للمصارعة النسائية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

وظهرت نتاليا خلال المباراة بزي محتشم، وتعد تلك المرة الأولى التي ترتدي فيها النجمة الكندية هذه الملابس في مواجهة على حلبات المصارعة.

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وناتالي المولودة في 27 مايو 1982هي ابنة المصارع جيمي نيدهارت زوجة المصارع السابق تايسون كبد، وابنة أخت المصارعين بريت هارت وأوين هارت، وحفيدة المصارع الشهير ستو هارت.

تعمل ناتالي لدى اتحاد المصارعة للمحترفين، كما أنها ممثلة وصنفت في 2011 كأفضل 50 امرأة مصارعة، وفي 2005 أفضل مصارعة في اتحاد NWA، وحصلت على بطولة الديفاز مرة واحدة لمدة 70 يوما، وبطولة سيدات سماك داون مرة وحدة لمدة 86 يوما.

ويذكر أن "ناتالي" كانت أول مصارعة في WWE تحطم الطاولة لتفوز بنزال طاولات، و قد فازت بنازلين طاولات خلال مسيرتها وهي المصارعة الوحيدة في WWE التي تحصل بمفردها على بطولة في مباراة غير عادلة.