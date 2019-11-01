طريقة بسيطة لمعرفة اللحوم الطازجة

طريقة سهلة وبسيطة كشفت عنها منظمة "روس كاتشيستفو" الروسية، التي تضم مجموعة خبراء، لمعرفة اللحوم الطازجة ذات جودة عالية بسهولة.

ويمكن الضغط على اللحم بإصبعك، لمعرفة مدى جودة اللحوم، فإذا اختفى الثقب الناتج عن الضغط بسرعة، فالمعنى أن اللحم طازج، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأوضح الخبراء كيفية يمكن اختيار اللحوم الجيدة للطبخ والقلي، فإذا امتصت المنشفة الورقية الماء على اللحم ببطء فسيكون اللحم لذيذًا.

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وحث الخبراء على عدم الخوف إذا كانت قطعة من اللحم عند قطعها في الوسط أغمق من الحواف، فتعبئة اللحوم في يومنا هذا يستخدم وسط غازي لمنع نمو البكتيريا لهذا يمكن أن يغير لون اللحم، لكنه صحي تماما ولا يؤثر على طعم المنتج.

وربما تجد أحيانًا أجزاء بيضاء في لحوم الدواجن، ووفقا للمنظمة فإنها لا ترتبط باستخدام الهرمونات، وتحدث جراء التغييرات داخل النسيج العضلي للحيوان.

في سياق متصل، وجد بحث جديد أنه من الأفضل عدم غسل الدجاج قبل الطهي، حيث يمكن أن يسبب ذلك الإصابة بتسمم.