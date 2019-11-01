القرع العسلي .. طبق أساسي على مائدة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن القرع العسلي ينبغي أن يكون طبقا أساسيا على مائدة الشتاء لفوائده الصحية الجمّة؛ حيث إنه يقي من السرطان ويساعد على التمتع بالرشاقة ويعمل على تحسين المزاج.

وأوضح المركز أن القرع العسلي يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه يزخر بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والنحاس والزنك وفيتامينات B، كما أنه غني بمادة البيتا كاروتين (فيتامين A)، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقي من الإصابة بالسرطان.

ويعد القرع العسلي أيضا مفتاح الرشاقة؛ حيث إنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع وتعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، كما أنه قليل السعرات الحرارية بفضل محتواه المائي العالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل القرع العسلي على الحمض الأميني "تريبتوفان"، الذي يساعد على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين"، ما يعمل على تحسين الحالة المزاجية.