مجوهرات وإكسسوارات مختلفة من وحي هلا عبد الله نسقتها بطرق مذهلة

تجملت عارضة الأزياء السعودية هلا عبد الله باكسسوارات عدة مختلفة ومجوهرات مميزة، نسقتها بطرق مذهلة أضافت لطلتها الكثير من الأناقة، استوحينا لكِ -عزيزتي- اليوم بعضها؛ ليُلهمكِ أفكارًا مميزة تجمّل طلتكِ المتجددة.

أكملت هلا اطلالة عصرية مفعمة بالألوان بساعة بيضاء وأقراط ذهبية دائرية ونظارات حمراء بإطار ذهبي، وكسرت اللون في اطلالة بيضاء للشاطئ بعقد ذهبي ذي فصّ ملون، ونظارات عصرية ملونة، وفي إحدى المناسبات تزينت بأقراط ماسية طويلة وخاتم فضي، وساعة سوداء بفصوص فضية.

ولاطلالة فخمة تألقت بطقم مجوهرات ماسية ضخمة، مكون من أقراط وخاتم وإسوارة ضخمة، وعقد صُنِّفَ كأكبر قطعة ألماس صفراء دائرية في العالم، ولاطلالة ناعمة أنثوية تجملت بنظارات زهرية ضخمة وعقد ذهبي ناعم، وأكملت إحدى اطلالاتها بنظارات مربعة بإطار ذهبي ومزينة بعدسات سوداء مميزة وإسوارة شبابية.

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وفي اطلالة أنيقة نسقت سلسالًا ذهبيًّا بفصوص صغيرة مع أقراط دائرية ذهبية، وربطة شعر سوداء بفصوص ملونة، وأكملت إحدى اطلالاتها الناعمة بمشبك شعر من اللؤلؤ وأقراط صغيرة، وارتدت عقدًا بسيطًا مزينًا بزهرة بصورة مع قطتها، وظهرت في اطلالة ماسية بأقراط صغيرة واسوارة فضية وخاتم يميل للضخامة، مع عقد بفص فضي ضخم مزين بالذهبي، وفي اطلالة أخيرة ناعمة ارتدت أقراطًا مميزة من اللؤلؤ.

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