"قومي المرأة" ينظم 4 فعاليات بالمنيا تحت عنوان "مصر أرض المحبة والسلام"

تحت عنوان "مصر أرض المحبة والسلام" نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا أمس، 4 فعاليات في شوارع أربع قرى هي الناصرية وجزيرة شارونة وكوم اللوفي وشلقان، وستختار كل قرية شارعا يطلق عليه شارع المحبة والسلام.

وتضمنت الفعاليات أنشطة تضمنت جداريات وورشا فنية لصناعة الخرز وورش رسم للأطفال وعرض أراجوز، وتتشارك المواطنات في هذه القرى في إعداد وتقديم بعض المأكولات الريفية مثل الفطير المشلتت والعسل والجبن والادوسية حيث تقدم لأبناء القرى في الساحات العامة وتقوم الواعظات والراهبات من مراكز القرى المختلفة بمشاركة المواطنين بمشاهدة العروض الفنيه وإدارة حوار مع المواطنين عن قيمً المحبة والسلام ومساندة الوطن.