سهر تطلب الخلع: جوزي اتهمني بالخيانة عشان بعطف على جارنا المسن

تعد قضايا الخلع والطلاق بمحاكم الأسرة من القضايا الشائكة والحساسة، التي يشهدها مجتمعنا في الوقت الحالي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق بل تطورت لتصبح لأسباب غير معلومة في بعض الأحيان، وأخرى وسط تبريرات تبدو غريبة.

"جارنا راجل كبير في السن وجليس مبيتحركش، والنبي وصا على سابع جار قلت أساعده وأعمله طلباته، حرام الواحد يشوف إنسان متبهدل وهو يقدر يقدم ليه المساعدة ويمنع نفسه عنه، جوزي معجبهوش الوضع إني أفضل داخلة وطالعة من عنده، واتهمني أني فيه وبيني وبينه علاقة، ومنعني ادخله تاني"، كانت هذه أولى كلمات "سهر.ع" صاحبة الـ32 عاما أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها.

تقول سهر لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ 5 سنوات ولديها طفلين وعندما شك زوجها في العلاقة بينها وبين جارها المسن أجبرها على عدم مساعدته وعندما أجبرها الحس الإنساني بداخلها على ضرورة مساعدته وكانت تعد له الطعام وترسله إليه مع أحد أبنائها علم زوجها الذي استشاط غضبا: "جوزي أول ما عرف أن أنا لسه بعمله الأكل وابعتهوله مع العيال اتجنن ودخل الشقة ضربني وفضحني قدام الجيران كلهم وقعد يقولي هو أنا هستنا لما أخرجك من شقته بقميص النوم، والجيران كلهم مش فاهمين حاجة غير إني واحدة خاينة وبتخون جوزها مع جارها".

لذلك تقدمت صاحبة الـ32 عاما بإقامة دعوى خلع ضد زوجها الذي رفض تطليقها بحجة أنها تريد الطلاق منه كي تأخد مسكن الزوجية والنفقة وتسكن بجانب جارهم الذي اتهمها زوجها أنها على علاقة به: "قالي عايزة تطلعيني من شقتي وتاخديها وتقعدي جمبه براحتك دا بعينك طلاق مبطلقش وأوعي أشوف وشك هنا تاني، وقفل الباب في وشي".