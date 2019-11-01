درة: ساعات بتجنن وأجيب فستان من أستراليا عاجبني

قالت الفنانة التونسية درة، إنها تهتم بخطوط الأزياء العالمية جميعها ونجحت في اقتناء العديد من "الفساتين" باهظة الثمن خلال مسيرتها الفنية: "ساعات بتجنن وأجيب فستان من أستراليا عاجبني".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على فضائية "CBC"، أنها تتعامل مع أكثر من "ستايلست" ومصميين أزياء لإنتاج فساتينها الخاصة؛ غير أن الفساتين التي تظهر بها في الحفلات والمهرجانات تكون من إنتاج القائمين على تلك الأعمال ولا تمتلكها: "بيلبسوني في المهرجان وياخدوا الفستان لأني كده كده مش هلبسه تاني"، موضحة أن الملابس يتم قياسها بناءً على ذوق المرتدي مع ضرورة أن تكون لائقة على المناسبة التي تحضرها.

وتابعت: "قبل التمثيل شاركت في عروض أزياء، وبحب أوي البنات كلها تلبس وشكلهم يبقي حلو، وإحنا كنجمات بنقدر على ده لأنه جزء من شغلنا بس مش كل الناس بتقدر على ده، وفيه حجات مش غالية بس الذوق حلو".