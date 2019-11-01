"سامحوني".. وصية هبة اللبدي المعتقلة في سجون إسرائيل لأهلها

قبل 70 يومًا بالتمام والكمال، تم اعتقال الأردنية هبة اللبدي في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون توجيه أي تهمة لها.

ومع تزامن دخول هبة أمس الخميس يومها الـ 38 من الإضراب عن الطعام، نقل المحامي لعائلتها رسالة شفهية من ابنتها أكد أنها "وصية هبة" والتي طلبت فيها من أهلها أن "يسامحوها ولا يحزنوا لأنها ستبقى قوية".

وحسب موقع العربية، فإن والدة المعتقلة "هبة" ردت على الوصية قائلة إنها على يقين بعودة ابنتها إلى منزلها وأهلها، مضيفةً أنها لن تكف عن الدعاء حتى ترى هبة أمامها.

Advertisements

يذكر أن "الخارجية الأردنية" طالبت بعودة الأسرى، إلا أن القضية حوّلت إلى المحكمة الإدارية في إسرائيل، وذلك لعدم وجود تهم ضد المعتقلين، ومدة الاعتقال قابلة أمام هذه المحكمة للتمديد، وعلى إثره استدعى الأردن سفيره من تل أبيب رداً على هذا القرار.

وترجع قصة اعتقال "هبة" التي سافرت في 20 أغسطس مع والدتها وخالتها إلى الضفة الغربية لحضور مناسبة، وقد تم توقيفها عند نقطة التفتيش الإسرائيلية لعدة ساعات وتحويلها إلى أحد السجون دون معرفة السبب، الأمر الذي استدعى السفارة الأردنية في تل أبيب للتحرك ولزيارة اللبدي بعد يومين من اعتقالها للاطمئنان على صحتها، حسب تصريحات والدتها.

وأكدت والدة المعتقلة، أن ابنتها تتعرض للإيذاء النفسي منذ اعتقالها، مضيفةً أنه لم يسمح لها حتى هذه اللحظة برؤيتها بالرغم من مطالباتها العديدة بزيارتها، وذلك بعد أن أعلنت هبة إضرابها عن الطعام مما أدى لتدهور حالتها الصحية.