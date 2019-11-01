طريقة عمل سموثي برتقال

يعتبر سوثي الفاكهة من المشروبات الطبيعية الغنية بالطعم المميز، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سموثي البرتقال، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج "حلو وحادق"، على سي بي سي سفرة. المقادير نصف كوب عصير برتقال طازج. كوب زبادى لايت. كوب برتقال مقطع أرباع صغيرة مفرزنة. Advertisements نصف كوب خوخ مقطع أرباع صغيرة مفرزنة. نصف كوب جزر مبشور. طريقة التحضير ضعى عصير البرتقال والزبادى والجزر والبرتقال المفرزن والخوخ المفرزن فى الخلاط واخلطيهم جيدا ثم قدميه.

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