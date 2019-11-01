الحبوب الكاملة تحميك من هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الحبوب الكاملة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تزخر بالألياف الغذائية، التي تحمي من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة.

وأضافت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضا بفيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 جراما على الأقل، أي ما يعادل 4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة.