8 حيل سريعة لإخفاء تعب محيط العينين

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

معالجة مشكلتي انتفاخ العينين والهالات الداكنة يوصي الخبراء باللجوء إلى هذه الحيل السريعة والفعّالة القادرة على إخفاء علامات التعب التي تطال منطقة محيط العينين بشكل فوريّ، حسب ما جاء في موقع "العربية".

طبقي المستحضرات بـ"أصابع باردة"

للتخفيف من حدّة انتفاخ العينين، ضعي أصابعكِ في المياه الباردة قبل استعمالها لتطبيق مستحضرات العناية وماكياج العينين. فتبريد الأصابع سوف يساعد في التخفيف من انتفاخ العينين وتصريف السوائل المحتبسة في هذه المنطقة.

استعيني بمكوّنات تنشّط الدورة الدمويّة

ابحثي في مستحضرات العناية بمحيط العينين عن مكوّنات تنشّط الدورة الدمويّة مثل الكافيين ذات المفعول المصرّف للسوائل المحتبسة والليمون الهندي الذي يخفف من الهالات الداكنة كما يزيل احتقان الجفون.

دلّكي محيط عينيكِ

احرصي على تدليك محيط عينيكِ وأنت تطبّقين مستحضرات العناية الخاصة بهذه المنطقة. ابدئي من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الزاوية الخارجية ثم قومي بحركات تربيت على الجفون العلوية والسفلية للمساعدة في تصريف السوائل المحتبسة في هذه المنطقة. ولا تنسي منطقة أسفل عظمة الحاجب التي تحتاج أيضاً إلى التدليك.

استعملي اللاصقات الجاهزة

Advertisements

تتوفر في الأسواق أنواعاً مختلفة من اللاصقات الجاهزة للاستعمال، والتي تُطبّق كقناع على منطقة محيط العينين. تكون هذه اللاصقات معزّزة بمواد تنعش هذه المنطقة وتخفي علامات التعب التي تظهر عليها، فلا تترددي في استعمالها عندما تدعو الحاجة.

عزّزي مفعول "خافي العيوب"

لا تُكثري من استعمال الماكياج لإخفاء تعب العينين حتى لا تحصلي على مفعول عكسيّ يُثقل النظرات بدل أن ينعشها. اتبعي نصائح الخبراء بخلط الكونسيلر الذي تستعملينه مع القليل من كريم محيط العينين مما يُعزّز مفعوله في تأمين التغطية الشفّافة وإنعاش هذه المنطقة. ولا تنسي تطبيق القليل من الكونسيلر عند الزاوية الداخليّة للعين التي تظهر عليها علامات التعب قبل سواها.

استعيني بقلم برتقالي

للتخفيف من حدّة الهالات الداكنة، استعيني بقلم تصحيح باللون البرتقالي تطبّقينه على محيط العينين قبل الكونسيلر. اختاري اللون البرتقالي الهادئ للبشرة الفاتحة، البرتقالي المتوسّط للبشرة الكامدة، والبرتقالي القوي للبشرة الداكنة.

حدّدي داخل عينيكِ باللون البيج

عند احمرار العينين من جرّاء التعب، يلجأ الخبراء إلى الاستعانة بقلم كحل باللون البيج الفاتح لتحديد الجفون السفليّة فمن شأن ذلك أن ينعكس صفاءً على داخل العينين، لتبدو بذلك النظرات مرتاحة.

ركّزي على شفاهكِ

لإبعاد التركيز عن علامات التعب التي تظهر على منطقة محيط العينين، اختاري لوناً مشرقاً تزيّنين به شفاهكِ. جرّبي الأحمر القوي إذا كنتِ سمراء، والأحمر المائل إلى البرتقالي إذا كنتِ شقراء. واختاري أحمر الشفاه الكرزيّ إذا كان شعركِ كستنائياً أو أسود.