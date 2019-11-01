تناسب مرضى الضغط والسكر.. حلاوة المولد "دايت" لأصحاب الوزن الزائد

دائما ما يواجه أصحاب الأكل الصحي أزمة كبيرة مع حلول المولد النبوي، لعدم تمتعهم بتناول الحلوى، إلا أن أصحاب محلات الحلوى اهتموا بهذه الفئة من المواطنين ورفعوا شعار "كُل حلاوة كيتو وانقذ وزنك".

وعلى غير العادة، اهتم بعض مصنعي الحلوى بأصحاب أنظمة "الدايت"، ووفّروا لهم أصنافاً بسعرات قليلة تناسبهم وتناسب مرضى السكر والضغط أيضاً.

تقول حنان سعيد، صاحبة منفذ بيع في مدينة العبور، تقدم حلوى تراعي أصحاب الوزن الزائد: "بدأت الفكرة من سنتين ونص، فيه ناس كتير بتحب تاكل في الموسم، وتحلي بُقها، وماتقطعش عادة اتعودت عليها، فبحاول أوفر أكلات تكون مناسبة ليهم".

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ورغم احتواء المكسرات على بعض الزيوت، إلا إنها لا تسبّب زيادة في الوزن حسب "حنان".

وتقدم خدمة توصيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة: "الناس بقى عندها وعي وبتتجه للأكل الصحي المفيد لهم ولجسم أولادهم، أنا براهن إن حد ياكل قطعة حلاوة مصنوعة من سكر الدايت ويقيس السكر بعدها ويلاقيه عالي، استحالة".

ويصل سعر الكيلو من الحلوى الدايت إلى 160 جنيهاً.

الفكرة نفسها قدّمها أحمد عبدالجليل، صاحب محل بيع حلوى المولد في مدينة طنطا، والذي لاحظ إقبالاً كبيراً من الزبائن هذا العام على شراء الحلوى الدايت: "الفكرة منتشرة الموسم ده، فيه ناس كتير بتكون حابة إنها تاكل حلاوة بس التّخن هو اللي بيكون عائق بالنسبة ليهم".