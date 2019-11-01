14 فائدة لشرب المياه

تعد المحافظة على شرب الماء أمرًا بالغ الأهمية للصحة، لكن الكثير من الناس لا يستهلكون ما يكفي من السوائل يوميًا، حيث إنه حوالي 60% من الجسم يتكون من الماء، ويستعرض التقرير التالي حقائق سريعة عن المياه، بالإضافة إلى فوائد تناول المياه بكثرة بحسب ما نشر موقع "مديكال نيوز توداي".

حقائق سريعة عن مياه الشرب

يتكون جسد البشر البالغين من 60% ماء، والدم يتكون من 90% ماء.

لا توجد كمية متفق عليها عالميا من المياه التي يجب أن تستهلك يوميا.

الماء ضروري للكلى وغيرها من وظائف الجسم.

عندما يحدث الجفاف، يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة لاضطرابات الجلد والتجاعيد.

يمكن لشرب الماء بدلا من الصودا المساعدة في فقدان الوزن.

فوائد تناول المياه

تشحم المفاصل

يحتوي الغضروف، الموجود في المفاصل والعمود الفقري، على حوالي 80% ماء، الجفاف على المدى الطويل يمكن أن يقلل من قدرة امتصاص الصدمات للمفاصل، ما يؤدي إلى آلام المفاصل.

يشكل اللعاب والمخاط

يساعدنا اللعاب على هضم الطعام والحفاظ على رطوبة الفم والأنف والعينين، شرب الماء يحافظ أيضًا على نظافة الفم. يتم استهلاكه بدلاً من المشروبات المحلاة ، كما يمكنه تقليل تسوس الأسنان.

ينقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم

الدم هو أكثر من 90% من الماء، والدم يحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

يعزز صحة الجلد والجمال

مع الجفاف، يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة لاضطرابات الجلد والتجاعيد المبكرة.

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وسائد الدماغ والحبل الشوكي

يمكن أن يؤثر الجفاف أو قلة شرب المياه على بنية المخ ووظيفته، وتشارك المياه أيضا في إنتاج الهرمونات والناقلات العصبية، والجفاف الطويل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التفكير.

ينظم درجة حرارة الجسم

تأتي المياه المخزنة في الطبقات الوسطى من الجلد إلى سطح الجلد كعرق عند ارتفاع حرارة الجسم. كما يتبخر، يبرد الجسم. في مجال الرياضة.

اقترح بعض العلماء أنه عندما يكون هناك القليل من الماء في الجسم، فإن تخزين الحرارة يزداد ويكون الفرد أقل قدرة على تحمل إجهاد الحرارة.

قد يقلل تناول الكثير من الماء في الجسم من الضغط البدني في حالة حدوث الإجهاد الحراري أثناء التمرين.

الجهاز الهضمي

تحتاج الأمعاء إلى الماء لكي تعمل بشكل صحيح. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، والإمساك، والمعدة الحمضية المفرطة. هذا يزيد من خطر حرقة وقرحة المعدة.

تزيل فضلات الجسم

هناك حاجة إلى المياه في عمليات التعرق وإزالة البول والبراز.

الحفاظ على ضغط الدم

يمكن لنقص المياه أن يتسبب في زيادة كثافة الدم، ما يزيد من ضغط الدم.

تحسين الشعب الهوائية

عند الجفاف، يتم تقييد المسالك الهوائية من قبل الجسم في محاولة لتقليل فقد الماء. هذا يمكن أن يجعل الربو والحساسية أسوأ.

يذيب المعادن والمواد الغذائية

تذوب في الماء، ما يتيح الوصول إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

تمنع تلف الكلى

الكلى تنظم السائل في الجسم. المياه غير الكافية يمكن أن تؤدي إلى حصوات الكلى وغيرها من المشاكل.

تعزز الأداء أثناء التمرين

الجفاف أثناء التمرينات قد يعيق الأداء، اقترح بعض العلماء أن استهلاك المزيد من المياه قد يعزز الأداء أثناء النشاط المضني.

فقدان الوزن

قد يساعد الماء أيضًا في فقدان الوزن، إذا تم استهلاكه بدلاً من العصائر المحلاة والمشروبات الغازية. "التحميل المسبق" بالماء قبل الوجبات يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام عن طريق خلق شعور بالامتلاء.