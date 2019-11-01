طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية 

"كفتة الدجاج المحشية" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات إعداد كفتة الدجاج المحشية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير كفتة الدجاج المحشية

- صدور دجاج فيليه

- بصلة مبشورة

- ثوم مفروم

- شبت

- قرفة ناعمة

- بقدونس

- بقسماط

- بيضة

- زيت ملح

- كمون ناعم

- زيتون أسود

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- جبنة موتزاريلا

- جبنة رومي مبشورة

- زنجبيل بودرة

- فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة الدجاج المحشية

- فرم شرائح الدجاج مع الثوم الفروم البقسماط الناعم، والبقدونس والشبت.

- إعداد خليط مكون من البقدونس والشبت والبيضة والبصلة المبشورة وكمون والملح والقرفة والجنزبيل والفلفل الأسود.

- حفظ "الخلطة" في الثلاجة لمدة ساعة.

- خلط الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي والزيتون الأسود.

- إعداد الدجاج على هيئة "برجر" أو كرات أو على شكل أسطواني.

- وضع الخلطة بالدجاج.

- رص البرجر في صينية مدهونة بالزيت، والمسح على قطع الدجاج بالزيت، ووضعها بالفرن حتى النضج.