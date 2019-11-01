في اليوم العالمى للنباتيين.. أصحاب المطاعم المصرية يحتفلون بعروض وخصومات

خصم بنسبة 25% على الوجبات المقدمة للزبائن، هكذا احتفل أحمد الشلبي، صاحب مطعم لتقديم الوجبات النباتية، باليوم العالمي للنباتيين، لذلك قرر أصحاب عدد من المطاعم تقديم بعض العروض والوجبات المجانية للترفيه عن الزبائن.

يقول أحمد الشلبي: "بحاول أشارك النباتيين على مستوى العالم فرحتهم، وأدعمهم فى الطريق اللي اختاروه لأنفسهم، نسبة النباتيين على مستوى العالم مش كبيرة، وبالتالى محتاجين ندعم بعض في كل مناسبة، خاصة الناس اللي اتبعت النظام ده لأنه صحي".

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اتجه "الشلبي" للعمل في مجال التغذية النباتية حديثاً، تحديداً منذ عام: "الفكرة بدأت معايا لما كنت بقدم وجبات نباتية ساعة صيام إخوانا الأقباط، وحبيت أكمل فيها وأكون مختلف ومميز".

"تيك فيجين، بانيه، كوردن بلو، كبدة إسكندرانى، ستيك، برجر، كفتة"، وجبات يقدمها "الشلبي" في مطعمه، تحمل أسماء أطباق شهية، تلقى قبول الزبائن: "دي كلها وجبات نباتية، بتتصنع من كتان وفول الصويا ولبن الصويا والجبن الموتزيريلا النباتي، بتدينا نفس قوام ولون اللحمة وبنحط ليها فليفرز".

كما يقدم "الشلبي" بعض أصناف الحلوى للنباتيين: "بنعمل تشيز كيك نباتي وآيس كريم سندوتش نباتي، ونسب الإقبال كويسة في مصر، خاصة من جانب الناس اللي بتتبع نظام غذائي صحي، وبيمتنعوا عن الكوليسترول الموجود في اللبن والبيض واللحمة".

خصم آخر، ولكن بنسبة أقل 15% يقدمه مطعم متخصص في الوجبات النباتية بالقاهرة، وتروى سمر كمال، صاحبة الفكرة، أن المطعم يفتح أبوابه اليوم للاحتفال برفقة عشاق الوجبات النباتية: "إحنا على طول إجازة في يوم الجمعة، لكن بمناسبة اليوم العالمي للنباتيين قررنا نفتح الجمعة ونستقبل الزبائن، كما قدمنا الدعوة لبعض المشاهير باتباع نظام التغذية النباتي".

وبالنسبة للأكلات التي تقدم بالمطعم، تقول "سمر": "بنقدم أكل بيتي نباتي زي بطاطس بالمشروم، مكرونة بالصلصة وصوص الفلفل، مسقعة، مكرونة بالسبانخ، وبنحاول خلال هذا الأسبوع نقدم للزبائن وجبات هندية نباتية، كنوع من الاحتفال بالمناسبة، وفي نفس الوقت للتنويع في الطعم المقدم".