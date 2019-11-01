طريقة عمل الريش بالعسل

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دائما ما تبحث السيدات عن تقديم وجبات شهية ومختلفة على السفرة، وتقدم "هُن" طريقة عمل ريش بالعسل على طريقة الشيف الشربيني.
مقادير ريش بالعسل
ريش ضاني
سمسم
زيت سمسم
صويا صوص
بابريكا
بصل
زنجبيل طازج
كزبرة خضراء
ثوم
عسل
ملح
فلفل أسود
نودلز
طريقة تحضير ريش بالعسل
افردى الريش الضاني ثم تبليها بثوم وجنزبيل مفروم و ملح وفلفل وبابريكا
ضعي زيت في طاسة على النار مع زيت سمسم ثم ضعي فيها شرائح اللحم المتبلة والسمسم
تسوى النودلز
قدمي النودلز وعليها الريش بالهنا وتزين
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