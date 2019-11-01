أعراض الثعلبة.. الأسباب وطرق العلاج

"الثعلبة" من الأمراض التي تصيب فروة الرأس، مسببة تساقط الشعر في بقع عشوائية، والإصابة بالصلع في أنحاء متفرقة من فورة الرأس، التي تؤثر على جمال المصاب بها.

وتعد الثعلبة من الأمراض التي تصيب مختلف المراحل العمرية، ويعاني منه الكثير من الأطفال والنساء، كما يمكن أن يصاب بها الرجال في فروة رؤوسهم، أو الشارب واللحية، مؤثرا على مظهرهم الجمالي.

وفيما يلي أبرز أعراض وأسباب وطرق علاج مرض الثعلبة، وفقا لما ذكره "helth line" و"mayo clinic" الطبيين.

أعراض الإصابة بمرض الثعلبة

- تغير ملمس المنطقة التي سقط بها الشعر إلى الخشن.

- ظهور بقع حمراء في فروة الرأس في المنطقة التي سقط بها الشعر.

- ظهور نقط سوداء في المنطقة التي سقط بها الشعر.

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أسباب الإصابة بمرض الثعلبة

إن السبب الرئيسي لهذا الداء غير معروف حتى الآن، ومع ذلك فإنه يحدث في معظم الأحيان لبعض الأشخاص، الذين لديهم اضطرابات مناعية، مثل "مرض السكر، والتهاب المفاصل".

طرق علاج مرض الثعلبة

- توجد فوائد للثوم على الشعر، من بينها علاج الثعلبة، ويتم تقشيره وعصره وذلك لاستخلاص الزيت منه.

- استخدام مرهم "إنثرالين"، أو "مينوكسوديل" وهي نقط موضعية، أو "اسبراي" مثل "روجاين".

- الاعتماد على كريم الـ"كورتيزون" لفترة قصيرة، عن طريق حقن فروة الرأس بحقن الـ"كورتيزون"، ذات النتائج السريعة، عقب استشارة الطبيب المختص.