انتهاء جنازة بحادث تناول كعكة بالمخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى تشييع جنازة في شرق ألمانيا بحادث صادم، بعد أن جرى تقديم “كعك به مخدرات” للمشيعين.

صحيفة “جارديان” الإنجليزية، أشارت إلى أن الشرطة في مدينة روستوك الألمانية، رصدت حادثا غير مألوف وقع في أعقاب تشييع جنازة.

Advertisements

الشرطة كشفت أنه بعد انتهاء مراسم الدفن، ذهب المشيعون إلى مطعم لتناول الكعك، كما هو متعارف عليه في البلاد، لكن بعد ذلك، عانى 13 شخصا من الغثيان والدوار وكانوا بحاجة إلى علاج طبي.

تحقيقات الشرطة تةصلت إلى أن موظفة المطعم أخرجت من الثلاجة “الكعك الخطأ”، التي حضرتها ابنتها البالغة من العمر 18 عاما، لمناسبة مختلفة.. حيث أوضحت الشرطة أن الشابة تخضع حاليا للتحقيق، حيث أن الكعك كان به مواد مخدرة.

الحادث كان قد وقع خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن لم يتم كشف تفاصيله آنذاك احتراما للمشيعين.