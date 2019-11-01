التنورة البليسيه تكتسي بالصوف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – تكتسي التنورة البليسيه بالصوف في خريف/شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إحساسا بالدفء من ناحية وإطلالة مفعمة بالأنوثة والرقة من ناحية أخرى. وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن التنورة الصوف ذات الطيّات المميزة تزدان هذا الموسم بنقوش الكاروه الأنيقة، وتتألق بدرجات الكريمي الحالمة، إلى جانب الألوان المحايدة ذات الطابع الكلاسيكي الفخم كالأسود والرمادي. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة البليسيه الصوف تظهر بطول متوسط "ميدي" أو ماكسي، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال القصّة غير المتماثلة.

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