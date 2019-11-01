تسبب 4 أمراض.. كيف تقلع عن "إدمان الصودا" نهائيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تزايد الوعي في السنوات الأخيرة بالآثار السلبية للصودا على الصحة، خاصة بعدما أصبحت جزءًا من العادات اليومية التي يدمنها الكثيرين.

دراسات كثيرة حذرت بأن الصودا بكافة كمياتها تسبب زيادة في الوزن، الذي يتطور مع الوقت إلى النوع الثاني من مرض السكري، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلًا عن تسوس الأسنان وحصى الكلى.

شبكة "سي إن إن" الأمريكية قدمت 5 طرقًا تساعد على التخلص من تناول الصودا بشكل يومي، نتعرف عليها معًا في السطور التالية:

- كوب من الماء

عند الرغبة في تناول الصودا اشرب كوب من الماء، ولن يشعرك بالتخمة أو الخمول مثل الصودا التي ترتفع فيها نسبة الكافيين، ويمكنك إضافة بعض النكهات للماء مثل الليمون أو البطيخ.

- اطلب المساعدة

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اطلب من أصدقائك أو أقاربك أن يلاحظوا الكميات التي تتناولها من الصودا أثناء جلوسك معهم حتى تستطيع التخلص من تلك العادة في أقرب وقت.

- الكافيين الصحي

اختار مشروب طبيعي يحتوي على الكافيين مثل الشاي الأخضر حيث يعتبر بديلًا ممتازًا عن الصودا؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة، فضلًا عن فوائده الصحية مثل حماية البشرة من أشعة الشمس، وتثبيت مستوى السكر في الدم، والحماية من أنواع معينة من السرطان. ولتحسين طعم الشاي الأخضر يمكنك إضافة الليمون إليه.

- اشغل نفسك

اشغل نفسك قدر الإمكان، ولا تعط لنفسك الفرصة في التفكير بالصودا، وتناول الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية.

- ابتعد عن مصادر إدمانك

اعزل نفسك عن الصودا، ولا تتواجد في مكان يمتلىء بالمشروبات الغازية، واتبع نظاما صحيا خاليا من الصودا.