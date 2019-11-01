بالصور.. هاني الناظر يوضح فوائد شرب الماء في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يهمل البعض شرب الماء خاصة في الشتاء ولا يلجأون إليه إلا عند الشعور بالعطش، غير مدركين مدى الفوائد التي تقدمها الماء للصحة العامة.

الكونسلتو يستعرض في الصفحات التالية فوائد شرب الماء في الشتاء وفي الصيف على حد سواء بحسب ما أوصى به الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا.

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