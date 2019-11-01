الامارات | «K» يستحضر الريف الإيطالي وشمس المتوسّط

شكرا لقرائتكم خبر عن «K» يستحضر الريف الإيطالي وشمس المتوسّط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت Dolce & Gabbana Beauty عطرهاK by Dolce&Gabbana الرجالي الجديد، ذات الطبيعة العملية اليومية، المناسبة للرجل الجذاب والحيوي، الذي يبقى وفياً لجذوره، حيث يجسد العطر الروح الجذابة والغنية.

يستحضر العطر الريف الإيطالي وشمس المتوسّط بكثير من المواصفات النابعة من الطبيعة، وروح الأرض، وانتعاش الهضاب التوسكانية المعشبة الغنيّة بالأشجار. ويخلق العطر تصاعداً حيوياً للدرجات الحمضية، تعزّزها التركيبات العطرية المتقدة وتدعمها الدرجات الغنية برائحة الأخشاب.

ويأتي هذا العطر نتيجة التعاون بين صانعَتي عطور شهيرتَين - دافني بوغاي وناتالي لورسون - تقدم كل منهما جودتها الخاصة إلى العطر النهائي.

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يتقسم العطر بين الدرجات الطاغية وهي البرتقال الأحمر، وحامض تورتشيو، وليمون هندي، و توت العرعر، وتتكون الدرجات المتوسطة من القصعين، والفلفل الحلو، وغرنوقي، وخزامى هجين، بينما تتكون الدرجات الخفيفة من البتشول، ونجيل الهند، وخشب الأرز.

تتميّز القارورة المصمّمة وفق شكل هندسي محفور بتاج ذات طابع فني عالي التعقيد. يعد كل غطاء يدوي الصنع فريداً من نوعه، إذ يتم ترصيع التاج بجزيئات من الذهب عيار 18 قيراطاً قبل تعتيقه بشكل منفرد للحصول على غشاء مؤكسد مميز.

يتوافر العطر بعبوة 100 ملليلتر بـ444 درهماً، وبعبوة 50 ملليلتراً بـ323 درهماً.