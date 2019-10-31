"حمل سفاح" وراء القصة.. سيدة أمريكية تتفاجأ بفيديوهات لابنتها على مواقع إباحية

لحظات صادمة عاشتها سيدة أمريكية، بولاية فلوريدا، عقب رؤيتها لابنتها التي فارقتها منذ عام، بعدة فيديوهات مخلة، على عدد من المواقع الإباحية الشهيرة.

لم تتوقع السيدة التي فارقت ابنتها المراهقة، صاحبة الـ15 عاما منذ سنة واحدة أن تجدها في أفلام إباحية، الأمر الذي دفعها لإبلاغ شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية على الفور، حسبما ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية.

حمل سفاح.. وراء القصة

وأكدت التحقيقات، أن الفتاة تعرضت لابتزاز جنسي والعديد من التهديدات التي أوقعت بها لهذا المصير في النهاية. حيث أنها كانت على علاقة بشاب يدعى "كريستوفر جونسون"، خدعها وحملت منه سفاحا، والذي قرر فيما بعد نشر العديد من المقاطع لها على الإنترنت. خاصة أن جميع المقاطع تم تصويرها في منزل جونسون، منذ اختفاء الفتاة، وقد تم القبض عليه في النهاية.