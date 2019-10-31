طريقة عمل الدومية

الملبن الأحمر بالسوداني، أو الدومية واحدة من أكثر أنواع الحلويات المحبوبة في حلوى المولد، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانيبتكلفة بسيطة، في البيت، على طريقة الشيف حسن، وذلك بالتزامن مع قدوم المولد النبوي الشريف. المقادير 1/2 لتر ماء. 1/2 كيلو سكر. 150 جرام عسل جلوكوز. 75 جرام نشا. 50 جرام جلاتين بودر. ملعقة صغير ملح ليمون. 5 جرام فانليا أو روح الورد أو ماء زهر. لون طعام أحمر. طريقة التحضير يذاب الماء مع السكر على النار. Advertisements عند الغليان يضاف عسل الجلوكوز ويقلب. يذاب النشا في 100 جم ماء. يذاب الجيلاتين في ماء دافئ على النار. يضاف النشا إلى خليط الجولكوز. ثم يضاف الجلاتين علي خليط السكر والماء والعسل. يقلب الخليط بمضرب سلك أو كهرباء على النار. يستمر التقليب لمدة 1/2 ساعة. عند الحصول على قوام سميك يضاف ملح الليمون وماء الورد واللون الأحمر. تستوي الدومية عندما ينفصل العجين عن القدر. تضاف المكسرات (بندق أو سوداني أو فسدق) في الخليط. تدهن صينية بزيت خفيف. يصب الملين الأحمر في الصينية، وتترك لتبرد ثم تقطع.

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