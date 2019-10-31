صور.."ياسمين" تستغيث لاستعادة ابنتها بعد خطفها.. "نفسي أحضنها"

لم تتخيل ياسمين حمدي، أن حياتها بعد الزواج ستنقلب رأسا على عقب، حيث تعرضت لأنواع مختلفة من الإيذاء النفسي بسبب الخلافات بينها وبين زوجها، ولعبت أم الزوج دورًا كبيرًا في المعاناة التي تعيشها الآن.

عندما رفض زوج "ياسمين"، طلاقها لجأت إلى الخلع، ورغم حصولها على حضانة الطفلة، قام بخطف الطفلة إلى مكان مجهول، ورغم حصولها على حكم بضم طفلتها لكن لم ينفذ حتى الآن.

تحلم برؤية طفلتها التي لم تتجاوز عامها الأول، الذي قرر والدها حرمانها من أمها لعقابها على طلبها الطلاق، لم تجد الأم المكلومة وسيلة لإعادة ابنتها سوى الاستغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

تروي "ياسمين" لـ"هُن"، المعاناة التي تعيشها: "كنت على خلاف مع جوزي ولما رفض يطلقني لجأت للخلع بعدها أهله ضربوني وأخدو بنتي اللي عمرها سنة ونص غصب عني".

Advertisements

21 يومًا وهي تبحث عن ابنتها في محاولة للتفاهم مع والدها وإعادتها: "حاولت بكل الطرق أرجع بنتي والإجابة اللي كنت بسمعها من أبوها البنت مش عندي وبعدين يعمل بلوك على أي وسيلة بكلمه عليها".

لجأت "ياسمين" للقانون لإعادة ابنتها يوليا يحيى، المصابة بفيروس سي، وحررت محضرا رقمه 7629، نيابة بندر شبين الكوم: "طلع قرار من المحامي العام بضم الطفلة ولحد النهاردة مش عارفة أرجعها لأنها في مكان مختلف عن محل إقامة الأب".

بصوت ملؤه الشجن، لم تتمنى الأم سوى رؤية ابنتها ومساعدتها على استعادتها: "بقالي 21 يوم معرفش حاجة عن بنتي نفسي أحضنها، قلبي بيوجعني عليها وربنا ما يحكم على حد".