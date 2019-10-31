مقابل استقالته.. طبيبة تجميل تغري رئيس حكومة العراق بعملية مجانية

في شكل جديد من أشكال الاحتجاجات الساخرة، ومن منطلق دعم مظاهرات بلادها من الغربة، قدمت هند ياسري، طبيبة التجميل العراقية والمقيمة في لندن، عرضاً مغرياً لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي مقابل استقالته من رئاسة الحكومة العراقية.
ووعدت طبيبة التجميل العراقية في تغريدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بإجراء عدة عمليات تجميلية وليس عملية جراحية واحدة.
وجاء تضامن هند، لدعم المظاهرات في بلادها والمطالبة بمحاسبة الفاسدين واستقالة عبد المهدي بعدما فشل في منع قتل الشباب العراقي من قبل ميليشيات الحشد الشعبي.
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