بالصور.. يسرا تدعم أطفال متلازمة داون

أعلنت الفنانة يسرا دعمها لأطفال متلازمة داون، بالتزامن مع الشهر العالمي لمتلازمة داون، لنشر التوعية بين الجماهير بضرورة انخراطهم بالمجتمع.

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وظهرت يسرا بصحبة الطفل "نوح هشام"، صاحب متلازمة داون، والذي قررت والدته استغلال هذا الشهر من أجل التوعية بضرورة توفير خدمات وأماكن مخصصة لأطفال المتلازمة بالمدارس، وذلك بنشر صورة له مصحوبة بمعلومة يوميا عن أطفال متلازمة داون.

جدير بالذكر أن مصر أصدرت قانونا للدمج عام 1996، تم تطبيقه في جميع المدارس الحكومية لتوفير تعليم مناسب ومجاني لأطفال متلازمة داون.