أعلن مستشفى بهية، تلقيه تبرعات وصلت قيمتها إلى 100 ألف جنيه، لدعم مريضات سرطان الثدي في مصر، وذلك خلال شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، في إطار حملة المستشفى هذا الشهر للمساهمة في التوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض وعلاجه.
وقال المستشفى في بيان، إن مجمل التبرعات جاءت من سلاسل المخبوزات الشهيرة في مصر، وذلك من خلال جمع عائدات مبيعاتها من عصير "ليومناتس فراولة" وإرسالها للمسشتفى دعما للحملة.
وذكر البيان، أنه تم اختيار العصير بلونه الزهري ليتماشى مع موضوع الحملة الذي يتميز باللون الزهري والشرائط الزهرية المستخدمة عالميا كرمز للتوعية بمرض سرطان الثدي و طرق اكتشافه وعلاجه مبكرا.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل انتهاء شهر التوعية.. "بهية" تستقبل 100 ألف جنيه تبرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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