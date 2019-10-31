قبل انتهاء شهر التوعية.. "بهية" تستقبل 100 ألف جنيه تبرعات

أعلن مستشفى بهية، تلقيه تبرعات وصلت قيمتها إلى 100 ألف جنيه، لدعم مريضات سرطان الثدي في مصر، وذلك خلال شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، في إطار حملة المستشفى هذا الشهر للمساهمة في التوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض وعلاجه.

وقال المستشفى في بيان، إن مجمل التبرعات جاءت من سلاسل المخبوزات الشهيرة في مصر، وذلك من خلال جمع عائدات مبيعاتها من عصير "ليومناتس فراولة" وإرسالها للمسشتفى دعما للحملة.

وذكر البيان، أنه تم اختيار العصير بلونه الزهري ليتماشى مع موضوع الحملة الذي يتميز باللون الزهري والشرائط الزهرية المستخدمة عالميا كرمز للتوعية بمرض سرطان الثدي و طرق اكتشافه وعلاجه مبكرا.