مايا مرسي تتوجه لأديس أبابا على رأس وفد يمثل مصر

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مصر متوجهة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم على رأس وفد يمثل جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري في الفترة من 31 أكتوبر لـ 1 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة بمقر الاتحاد.

وقالت مرسي إن الاجتماع يعقد بعنوان الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاستعراض الأفريقي للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين (استعراض بيجين +25) تحت شعار "أعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو".

وأوضحت رئيسة المجلس أن الهدف العام للدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة بشأن بيجين +25 يتمثل في استعراض والاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في أفريقيا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تنفيذ المواثيق العالمية والقارية مثل إعلان منهاج عمل بيجين، وعقد المرأة الأفريقية، وصندوق المرأة الأفريقية، واتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتسريع التنفيذ.

وكان وفد مصر قد شارك في الفترة من 28 لـ 30 أكتوبر 2019، في اجتماع الخبراء للدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات كان من أبرزها إعداد مسودة إعلان سياسي حول الاحتفال بمرور 25 عاماً على إعلان منهاج عمل بيكين، على أن يتم الاتفاق على إصدار الإعلان السياسي وعرضه على الاجتماع الوزاري.