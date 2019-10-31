بسبب رفضها خلع الحجاب.. حانة أسترالية تمنع مسلمة من الدخول

لم تكن تتوقع الشابة المسلمة، سواليهة إقبال، منعها من دخول حانة في سيدني بأستراليا بسبب حجاب الرأس، وذلك بعد أن رفض حارس البوابة دخولها مشترطا عليها إزالة حجابها أولا.
واعتبرت الشابة المسلمة هذا التصرف إهانة لها وتصرف يثير الحنق والغضب، ونشرت القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع القائمين على الحانة للاتصال بها للاعتذار عن هذا الخطأ.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سواليهة، طالبة الصحافة، التي تبلغ من العمر 21 عاما، كانت في طابور الدخول مع أصدقائها، وهم من الاستراليين البيض، لدخول حانة باراجون هوتيل في سيدني لتناول العشاء بعد مشاركتهم في احتجاجات على تغيير المناخ نظمت في سيدني، حسب تصريحات الفتاة المسلمة للصحيفة.
وقالت إقبال في هذا الشأن: "طالبني الحارس بخلع الحجاب متسائلا ما هذا الشيء؟ اخلعيه.. ورددها ثلاث مرات ولم أخف وجهي فالحجاب الذي كنت أرتديه هو الموجود في بطاقة هويتي".
فيما اتهمت إقبال الحانة الشهيرة في سيدني بالتمييز، مؤكدة أنهم اشترطوا عليها خلع الحجاب كي تدخل.
وتابعت إقبال قائلة: "حينئذ تساءلت عما يحدث وشعرت بالصدمة، وسألته هل تتحدث بجدية؟ هذا حجابي، ورفضت خلعه وشعرت بالإهانة، وانفجرت باكية".
واستكملت: "قمت بسبه وانصرفت باكية لأنني لم أكن أعلم ما يجب أن أفعله".
فيما بررت الحانة ما حدث في اعتذارها إنه كان اليوم الأول لحارس البوابة في العمل، ويبدو أنه حاول القيام بواجباته، وتجنب أي شيء قد يسبب له المتاعب.
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