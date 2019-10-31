حل الصراعات.. تعرفِ على أهمية ممارسة التأمل مع الشريك

تعزز ممارسة التأمل مع شريك الحياة الروابط في العلاقة الزوجية، وهي من الأسباب التي تدفع الزوجين لممارسة التأمل وفقًا لموقع "Life Style".

تقليل الإجهاد وحل الصراع

التأمل الزوجي واحد من أكثر الأدوات فعالية لمساعدة الأشخاص في العلاقة على الحفاظ على هدوئهم عندما يكونون في صراع، لأنه يمثل وسيلة قوية للاسترخاء معاً.

أكثر انسجامًا

يمكن للتأمل أن يعزز الوعي الذاتي، بحيث يكون كل شخص أكثر انسجاماً مع مشاعره الحقيقية والصادقة بدلاً من العيش في غضب.

زيادة التركيز

تعلم وضعيات التأمل المناسبة، يساعد الأزواج على زيادة التركيز والتعاون وينمي العلاقة الزوجية.