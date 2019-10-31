من هي فوز العتيبي التي مُنعت من التجول دون عباءة في الرياض؟

حالة من الجدل، صاحبت إعلان الناشطة السعودية فوز العتيبي، منعها من التجول دون عباءة في أحد المنتجعات بالعاصمة الرياض، عبر حسابها على تويتر، مخاطبةً إدارة المنتجع، للاستفسار عن سبب منعها من الدخول.

ونشرت فوز تدوينة عبر تويتر حملت شكوتها: "قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع درة الرياض وقفني أحد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسة بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الشابة السعودية فوز العتيبي، في التقرير التالي..

- تقيم في العاصمة السعودية الرياض.

- أثارت الجدل في مارس الماضي، عقب تسوقها في "مول" بالرياض دون ارتداء عباءة وحجاب، حيث أطلت بأزياء رياضية و"كاب".

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- تدعم حقوق المرأة السعودية باستمرار عبر منشوراتها، من بينها حرية اختيار الأزياء المحتشمة، دون التقيد بزي معين، كما أنها دونت في سيرتها الذاتية عبارة: "أنا أنثى لست عار ولا شرف ولا درة ولا حلوى.. عش حُّرا أو لا تعش".

- قررت اللجوء للقانون، عقب تعرضها لمضايقات وتعليقات سخيفة من شخصية مقربة منها في 2017، معلنة منذ أسابيع: "أبشركم دخلته السجن ومن 2017 لليوم وهو يتنقل من محكمة لمحكمة".

- يتابعها ما يزيد عن 61 ألف شخص، عبر حسابها على تويتر.

- هاجمت ما وصفته بـ"ازدواجية" الرجال في ردود أفعالهم على لائحة "الذوق العام"، التي تمنع ارتداء الذكور الـ"شورت"، معتبرين ذلك الأمر حرية شخصية، في حين رفضهم إعطاء المرأة الحق نفسه في اختيار ملابس مناسبة لها.

- أثارت الجدل بسبب وضعها 6 شروط لضبط علاقتها مع زوجها، مشاركة ذلك متابعيها عبر حسابها على "تويتر"، والتي تضمن: "توفيرخادمة، منزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها الزوج بالقول أو بالفعل، وألا يتزوج عليها مرة أخرى، وإذا طلقها بدون رغبتها عليه تعويضها بنصف مليون ريال سعودي".