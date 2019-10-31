مرض نفسي يهدد مستخدمي الأيفون الجديد بسبب كاميراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:

أثارت الثقوب الصغيرة الموجودة في هاتف أبل الجديد "أيفون 11 برو"، مخاوف العديد من المستخدمين، الذين أبلغوا عن إصابتهم بحالة "تريبوفوبيا"، أو ما يعرف برهاب النخاريب، وهو اضطراب نفسي يشعر المصاب به بعدم الارتياح عند رؤية صور لتجمعات الثقوب أو الدوائر غير منتظمة الشكل والمتقاربة من بعضها البعض.

ويحتوي هاتف آيفون برو 11 على 3 كاميرات خلفية، مزودة بعدسات عالية الأداء، وبجوار الكاميرات الفلاش الخاص بها، وميكروفون التركيز الصوتي الذي يعمل على التقاط الأصوات الصادرة من الأجسام التي يتم تصويرها.

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