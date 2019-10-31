يقوي المناعة ويساعد على الشبع.. 7 فوائد يقدمها الجزر لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:
يعتبر الجزر من الخضروات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ولكن مذاقه المائل إلى الحلاوة يجعل مرضى السكري يتجنبون إضافته إلى نظامهم الغذائي، خوفًا من أن يتسبب في رفع نسبة السكر بالدم.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد الجزر لمرضى السكري، وفقًا لموقع " Healthline".
1- يعاني مرضى السكري من اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن التهاب أعصاب المعدة بسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم لفترة الطويلة، لذلك يعد الجزر الاختيار الأمثل لهم، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف اللازمة لتحسين حركة الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم.
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