أساليب مكياج جديدة لسهرات شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - هل ترغبين في تجربة أحدث صيحات المكياج لهذا الشتاء؟ على تميلين الى أساليب المكياج المميزة في السهرات؟ إذا كانت إجابتك "نعم"، تابعينا في هذا المقال، حيث جمعنا لك عدداً من أساليب المكياج الجديدة لسهرات شتاء 2020، فاختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج سموكي أسود

مكياج سموكي أسود



يعد المكياج السموكي الأكثر رواجاً وانتشاراً بين النساء، لا سيما خلال السهرات. ولمناسبات هذا الشتاء بمختلف أنواعها، لا تترددي في اعتماد المكياج السموكي الأسود الناعم والجذاب، من خلال تظليل العين بالكحل الأسود بأسلوب السموكي، ومزجه مع القليل من ظلال العيون الذهبية البراقة. واحرصي على وضع طبقات عدة من الماسكرا، واعتماد أحمر الشفاه النيود.



مكياج عين القطة

مكياج عين القطة



هذا الشتاء، بإمكانك اعتماد مكياج عيون القطة في السهرات والمناسبات، لكن بأسلوب مميز وخارج عن المألوف، من خلال تطبيق الأيلاينر الأسود على كامل الجفن العلوي، ومن ثم استخدام ظل العين البني على المنطقة الخارجية للعين بأسلوب عين القطة، ولمسة من ظل العين الفاتح على الجفن المتحرك. ولمكياج جذاب، استخدمي الرموش الاصطناعية، وطبقي أحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي.



المكياج الغرافيكي

المكياج الغرافيكي



يحتل المكياج الغرافيكي حيزاً كبيراً في موضة المكياج في الوقت الراهن، لذلك ضعيه في قائمة الاختيارات لمناسبات هذا الشتاء بأسلوب ناعم وجذاب بعيداً عن المبالغة. بإمكانك مثلاً اعتماد المكياج الغرافيكي باللون الأحمر، بحيث ترسمين خطاً يمتد من مدمع العين وعلى طول الجفن العلوي وحتى خارج العين، وأتبعيه بخط آخر تحت عظمة الحاجب. واحرصي على إضاءة الوجه بالقليل من البلاش، واستخدام أحمر الشفاه الطبيعي.



مكياج الكريستال

مكياج الكريستال



المكياج المرصع بالكريستال هو أحد أساليب المكياج الفخمة والمميزة، والرائجة جداً خلال هذا الشتاء، فلا تترددي في تجربته خلال المناسبات والسهرات، من خلال استخدام حبات الكريستال على طول الرمش العلوي وحتى حدود العين الخارجية، وذلك بدلاً من الأيلاينر أو ظل العين. من ثم، طبقي أحمر الشفاه اللامع القريب الى لون البشرة.

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المكياج الموحد

المكياج الموحد



بإمكانك هذا الشتاء الخروج عن أساليب المكياج التقليدية، واعتماد المكياج الموحد بالألوان الداكنة المميزة، في مقدمها البرقوقي، بحيث تعتمديه للشفاه والعينين أيضاً. استخدمي أحمر الشفاه باللون البرقوقي الداكن، وطبقي ظلال العيون باللون نفسه إنما مع لمسة لامعة جذابة، وذلك فوق الجفن العلوي. وارسمي بعدها، خط أيلاينر أسود رفيعاً على طول خط الرمش العلوي.

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