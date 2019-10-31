رسومات مناكير جريئة ومرعبة للهالوين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - الاحتفال بالهالوين له طقوسه الخاصة، والتي تتميز كلها بأجواء مرعبة مستوحاة من الدراما، وأصبح الكثير من الحفلات تقام لهذه المناسبة، بأجواء مختلفة تتميز كلها بالملابس الغريبة والجريئة، وبالطبع لا تخلو من لمسات الرعب.



وإن كنتِ تستعدين للاحتفال بالهالوين يمكنكِ اعتماد رسومات مناكير جريئة ومميزة، اخترناها لكِ لاطلالة متكاملة لهذه المناسبة.



المناكير الأسود مع رسومات الجماجم

المناكير الأسود مع رسومات الجماجم



أبسط ما يمكنكِ اعتماده برسومات المناكير للهالوين، هو اختيار المناكير الأسود مع رسومات الجماجم باللون الأبيض، بسيطة وسهلة التطبيق، من الممكن أن تعتمديها بالرسم بالمناكير الأبيض.



المناكير بالألوان الفاقعة مع رسمة بسيطة مخيفة

المناكير بالألوان الفاقعة مع رسمة بسيطة مخيفة



تطبيق آخر أكثر بساطة باعتماد المناكير الاخضر الفاقع، مع لمسة من المناكير الأسود للعيون المرعبة، بسيط للغاية، وكذلك مناسب لأجواء الهالوين.

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المناكير الفرينش الأحمر

المناكير الفرينش الأحمر



أو يمكنكِ اختيار شكل الأظافر المائل، مع اعتماد المناكير الفرينش، ولكنكِ ستطبقينه باللون الأحمر ليضيف لمسة أكثر رعبًا لمظهرِك.



المناكير برسومات اليقطين

المناكير برسومات اليقطين



اليقطين من أكثر الرموز التي تناسب أجواء الهالوين، فلِمَ لا ترسمينها على أظافركِ للمسة أكثر اختلافًا، ولا تطبقينها على كل الأظافر من الممكن أن تعتمدي معها رسومات العنكبوت أو الجماجم.

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