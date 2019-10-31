إطلالات أحلام تظهر رشاقتها ..تابعي الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - تدرك النجمة أحلام جيداً كيفية اختيار الأزياء التي تبرز جسمها بشكل متناسق خالي من العيوب، وتحافظ اليوم بجهد كبير على رشاقتها، بعدما خسرت الكثير من الوزن.



تعرفي الى أبرز الحيل التي تعتمدها أحلام في اختيار فساتينها.

أحلام





أسرار رشاقة أحلام



تصاميم بقصة ملوكية

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تتوجه أحلام نحو اختيار فساتين ذات قصة ملوكية أو ما يعرف في عالم الموضة بالـ Princess Cut. هذه التصاميم والقصات تعمل على ابراز جمال الجزء العلوي وتخفي عرض الارداف خصوصاً من خلال تفاصيلها المميزة التي تزينها من تطريزات وزخارف. تتميز هذه القصة بأنها ضيقة من الأعلى وتبدأ بالاتساع تدريجياً من الأسفل.





إخفاء الذراعين

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من يتابع اطلالات أحلام، يلاحظ أنها تركز بشكل كبير على الاكمام الطويلة التي تمنح الذراعين النحافة والطول في ان. وتأتي هذه الأكمام بتفاصيل خاصة ومميزة تزيد من فخامتها وألقها. وقد تتنوع بين أكمام مطرزة أو أكمام من الشيفون أو أكمام من الدانتيل وغيرها...





لوحة الوان أحادية

أحلام



غالباً ما تتوجه أحلام نحو الفساتين ذات الألوان الحيادية وتبتعد عن تلك ذات الألوان الصارخة والقوية التي تعتبرها غير لائقة بها. هذه اللوحة اللونية الهادئة تمنحها قامة أمشق وتظهرها بشكل أنحف وتبعد عنها ايحاءات الوزن الزائد. كما أنها تمنحها أنوثة مميزة ولا متناهية.



التطريزات الناعمة



لا يمكن أن تظهر أحلام في حفلاتها بفساتين خالية من التطريزات، فهي تحب أن تعكس روحاً من الفخامة والألق على اطلالتها. وتتنوع التطريزات في تصاميمها المختارة وتأتي بأسلوب ملكي جميل، وتتوزع على كامل التصميم من أكمام وياقة والجزء السفلي وغيرها...

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