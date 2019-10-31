فساتين سهرة باللون الأحمر تزيد من طول القامة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - انعكس اللون الأحمر على فساتين السهرة التي حرصت دور الأزياء العالمية على تقديمها بموديلات منوعة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 – 2020.

شاهدي مجموعة فساتين سهرة باللون الاحمر والتي حرصنا على أن تكون بقصات تزيد من طول القامة.



فساتين سهرة V Neck



برزت هذا الموسم موضة فساتين السهرة بالقبة الـ V Neck حيث أطلت بها عارضات مونيك لولييه Monique Lhuillier وجورج حبيقة Georges Hobeika ونون باي نور Noon by Noor، تمسكي بهذا الستايل لتطيلي رقبتك اذا كان قصر قامتك يتركز في القسم العلوي منها.

فساتين سهرة بخصر عالي

اGenny





لا تزال الفساتين المميزة بخصرها العالي متصدرة مشهد الموضة العالمية، وهى من أبرز الحيل التي ننصحك بإعتمادها لتزيدي من طولك، طالعي الموديلات التي رصدناها لكِ من مجموعة جيني Genny وتومي هيلفيغر Tommy Hilfiger.

فساتين سهرة A Line

تعتبر فساتين السهرة الـ A Line من القطع المفضلة للكثيرات لكونها من الموديلات التي تخفي عيوب الجسم وتزيد من طوله، وأحببنا الموديلات الفخمة التي زينت عروض ماركات كبيرة مثل باميلا رولاند Pamella Roland و براندون ماكسويل Brandon Maxwell.

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فساتين سهرة قصيرة

N°21



تبقى الفساتين القصيرة واحدة من أبرز الموديلات التي نرشحها بقوة لقصيرات القامة، وننصحهن بتنسيقها إما مع أحذية بلون الجلد أو بوط طويل من نفس اللون كما في الإطلالات التي جلبناها لكِ من عرض امبريو ارماني Emporio Armani و N°21.



فساتين سهرة High low

أحببنا هذا الموديل بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab، أحرصي على تنسيقه مع بوط طويل يغطي الجزء المكشوف من الساق على غرار عارضة الدار اللبنانية الشهيرة.

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